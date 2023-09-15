صفقات أندية الدورى الممتاز موسم 2023 – 2024 (1)

لم يعد هناك مجال للجدل بشأن الصفقات الجديدة لأندية الدوري الممتاز لموسم 2023/ 2024 بعد غلق فترة القيد الثانية، ونجحت أندية الدوري جميعها في تدعيم صفوفها باللاعبين المحليين والأجانب، باستثناء الزمالك والإسماعيلي اللذين حرما من القيد.

ونجح نادي إنبي في ضم لاعب الأهلي زياد طارق الذي كان معارًا لسموحة في اللحظات الأخيرة بعد انتهاء أزمة القيد. ويقدم "الدستور" الكشف الكامل لصفقات أندية الدوري الممتاز في السطور التالية.

الأهلي يبرم ثلاث صفقات

أبرم النادي الأهلي ثلاث صفقات بالتعاقد مع إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي، والفرنسي أنتوني موديست مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح لاعب نادي سموحة، وعودة صلاح محسن بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا، وكريم نيدفيد بعد انتهاء إعارته لنادي فيوتشر.

المصري يتعاقد مع 11 لاعبا

تعاقد المصري مع 11 لاعبا، هم سمير فكري من الداخلية وباهر المحمدي ومحمد الشامي من الإسماعيلي وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ويوسف الجوهري من المقاولون والتونسي فخر الدين بن يوسف من بيراميدز وأحمد عيد من الزمالك والغاني ليستويل أمانكونا من نادي ريال تاميلي ومحمود حمادة من فاركو وأحمد أيمن منصور من طلائع الجيش والغيني أمادو جولدي مواليد 2003 القادم من نادي دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي.

باهر المحمدي

15 صفقة للاتحاد السكندري

تعاقد الاتحاد السكندري مع 15 لاعبا وهم محمود شبانة مدافع الزمالك وعمر طارق الوحش لاعب الإسماعيلي وعمر صلاح حارس سموحة وهاني الطامي من المنصورة وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وإسلام أبو سليمة من المصري والتونسي سيف تقا ورجب عمران من سيراميكا كليوباترا والحبيب حسن عبده من نادي البوليس بالنيجر وأحمد غنيم لاعب سبورتنج وعمرو صالح من وادي دجلة وأحمد الشيخ من بربرام التشيلي وفارس عزت مدافع المجد السكندري والجابوني بيكالي أوبامي من نادي باندجي والكاميروني إديمو كينجمن نادي اتحاد تطاوين التونسي إضافة لعودة الغاني بنجامين بواتينج بعد انتهاء إعارته لسموحة.

محمود شبانة مع رئيس نادي الاتحاد

بيراميدز يضم 8 لاعبين

تعاقد بيراميدز مع 8 لاعبين هم محمد رضا ومحمود مرعي ومهند لاشين من فيوتشر وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه من الزمالك والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني وأحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة إضافة لتفعيل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي، كما تعاقد بيراميدز مع محمد عادل "أمو" لاعب المقاصة وقام بإعارته لنادى الجونة.

محمود مرعي

12 لاعبا جديدا في سموحة

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دحدوج من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا كليوباترا.

لحسن دحدوج مع رئيس نادي سموحة

سيراميكا كليوباترا وفاركو

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 8 لاعبين هم أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز وإسلام المزين مدافع المصري وعلاء يحيى " مارسيليو " من لافيينا وأحمد قندوسي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة وسعد سمير مدافع الأهلي الذي كان معارا لفيوتشر والأوغندي إيريك كامبالي من المريخ السوداني وحسين حسني من بورتو السويس والنيجيري صديق أوجولا من سموحة.

وقام نادي فاركو بضم 8 لاعبين هم السيراليوني موسيس توراي والغيني محمد بانجورا من نادي تروا الفرنسي ومحمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا والسنغالي أبوبكرنداي من نادي الجمارك السنغالي وشريف دابو من المصري وعمرو وردة من أبولون القبرصي وصلاح باشا من نادي جيوجليانو الإيطالي ومحمد فخري لاعب الأهلي.