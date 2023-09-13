الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد 2023 - 2024 ومواجهات الجولة الأولى

مباريات الدوري المصري
مباريات الدوري المصري

أصبح موعد انطلاق النسخة الجديدة، من مسابقة الدوري المصري 2023/2024، هو المسيطر بكثافة على كل محركات جوجل مؤخرا.

 نتيجة قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2024

ويأتي ذلك، بعد نتيجة قرعة الدوري المصري الموسم الجديد، التي أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة، حيث أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة تحديدا للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، خلال منافسات الجولة الأولى.

كما تشهد الجولة ذاته، الظهور الأول لـ"زد" بين الكبار، مع عودة الثنائي بلدية المحلة والجونة مجددا للتواجد بالدوري الممتاز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية، بمختلف انتماءاتها مباريات الجولة الأولى، بفارغ الصبر، لمعرفة شكل المنافسة على القمة مبكرا بين رباعي المربع الذهبي الموسم الماضي (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر)، لاسيما في ظل الصفقات الكثيرة التي إبرامتها العديد من الأندية، على رأسها بيراميدز، الذي نجح في ضم العديد من الصفقات المميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

جدول مواجهات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد 2023 / 2024

نتيجة قرعة الدورى المصرى 2023-2024 والمواجهات الأولى فى الموسم الجديد

تصنيف الدوري المصري عالميا 2023.. مفاجأة في الترتيب

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

موعد انطلاق الدوري المصري 2023/2024

وحسبما أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، في مؤتمر صحفي أقيم الاثنين الماضي، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، ستنطلق منافسات الموسم الجديد نسخة 2023/2024، يوم 18 سبتمبر الجاري، بإقامة منافسات الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه والدرع الـ44، عندما يواجه المصري البورسعيدي، بينما يصطدم الزمالك مع بيراميدز.

كما أسفرت نتيجة القرعة أيضا، عن إقامة ديربي القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024) 

ولم تعلن رابطة الأندية حتى الآن، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من المسابقة، سواء الملاعب أو توقيت المباريات.

كما لم تعلن أيضا عن مواعيد الجولات الأخرى من الدور الأول، حيث من المقرر أن يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات الموسم الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

  • الزمالك مع بيراميدز.
  • الأهلي مع المصري.
  • الإسماعيلي مع زد.
  • المقاولون العرب ضد بلدية المحلة.
  • طلائع الجيش ضد البنك الأهلي.
  • الداخلية ضد إنبي.
  • فاركو ضد فيوتشر.
  • الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا.
  • سموحة ضد الجونة.
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