رسميًا.. الإعلان عن موعد انطلاق الدورى المصرى الممتاز موسم 2023-2024

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وتُجرى قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، غدًا الإثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري.

موعد انطلاق بطولة الدوري موسم 2023-2024

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها على تويتر، عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 حيث ستكون ضربة البداية يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 للمرة رقم 43 في تاريخه.

وجاء فريق بيراميدز بالمركز الثاني، وحلّ الزمالك في المركز الثالث بينما تواجد فريق فيوتشر في المركز الرابع.

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موعد قرعة الدوري المصري موسم 2023-2024

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، على إجراء قرعة الدوري المصري في السادسة مساء غد الإثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس حفل القرعة على الهواء مباشرًا.



فرق الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024

يشهد موسم 2023-2024، مشاركة 18 فريقًا فى الموسم الجديد بالدورى المصرى الممتاز، وهم الأهلى والزمالك والاسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش وإنبى والمقاولون العرب وزد وبلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبيراميدز وفيوتشر والجونة وسموحة والبنك الأهلى والداخلية.

أكثر الأندية المصرية تتويجًا بلقب الدورى

فازت 7 أندية بلقب الدوري المصري الممتاز عبر تاريخه الطويل، ويعتبر النادي الأهلي هو أكثر أندية الدوري على الاطلاق، حيث حقق المارد الأحمر درع الدوري 43 مرة، كان آخرها الموسم الماضي.

فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني، حيث حقق الفارس الأبيض اللقب 14 مرة، كان آخرها الموسم قبل الماضي، ويأتى الاسماعيلي في المركز الثالث، حيث حقق فريق الدراويش البطولة 3 مرات، كان آخرها موسم 2001 /2002، فيما حققت أربعة فرق لقب الدوري مرة واحدة، وهم الأولمبي وغزل المحلة والترسانة والمقاولون العرب.