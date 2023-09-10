موعد قرعة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية بجميع انتماءاتها، حيث ترغب الجماهير فى معرفة أولى مباريات فريقها فى المسابقة.

ودعمت أغلب أندية الدورى المصرى صفوفها بلاعبين جدد للمنافسة مبكرًا على درع الدورى، ما عدا أندية الزمالك والاسماعيلى وانبى بسبب ايقاف القيد لهم من قبل الاتحاد الدولى «فيفا».

موعد بدء الدوري المصري 2024

ويأتي موعد بدء الدوري المصري 2024 يوم 18 سبتمبر الجارى بمشاركة 18 فريقًا، يلعبون الدورى من دورين، ويحصل على الدرع الفريق الذى يستطيع جمع اكبر عدد من النقاط، فيما تهبط الفرق الثلاثة التى تحتل المركز الأخير لدورى الدرجة الثانية «المحترفين».

موعد قرعة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024

حددت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب السادسة من مساء غد الاثنين 11ـ9ـ2023، موعدًا لاجراء قرعة الدورى المصرى، بساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس حفل القرعة على الهواء مباشرًا.

فرق الدورى المصرى الممتاز موسم 2024/2023

يشارك 18 فريقًا فى الموسم الجديد بالدورى المصرى الممتاز، وهم الأهلى والزمالك والاسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش وانبى والمقاولون العرب وزد وبلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبيراميدز وفيوتشر والجونة وسموحة والبنك الأهلى والداخلية.

أكثر الأندية المصرية تتويجًا بلقب الدورى

حققت 7 أندية لقب الدورى المصرى عبر تاريخه الطويل، ويعتبر النادى الأهلى هو اكثر أندية الدورى على الاطلاق، حيث حقق المارد الأحمر درع الدورى 43 مرة، كان آخرها الموسم الماضى.

فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى، حيث حقق الفارس الأبيض اللقب 14 مرة، كان أخرها الموسم قبل الماضى، ويأتى الاسماعيلى فى المركز الثالث، حيث حقق فريق الدراويش البطولة 3 مرات، كان آخرها موسم 2001/2002، فيما حققت أربعة فرق لقب الدورى مرة واحدة، وهم الأولمبى وغزل المحلة والترسانة والمقاولون العرب.

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