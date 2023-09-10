الأهلى يطير إلى السعودية الثلاثاء.. ويواجه طلائع الجيش غدًا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على سفر بعثة الفريق الأول إلى السعودية، صباح الثلاثاء المقبل، عقب خوض مرانه الصباحي، ويتوجه بعدها في رحلة مباشرة إلى مدينة الطائف استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويخوض الفريق الأول مرانه هناك يومى الأربعاء والخميس المقبلين قبل أن تعود البعثة بعد المباراة مباشرة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول مواجهة ودية، غداً الإثنين، أمام طلائع الجيش، سوف يفرض كولر السرية عليها لتطبيق طريقة اللعب التى يخوض بها مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى.

ويشارك لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية، اليوم، كما ينضم كل من رأفت خليل وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا بعد الموافقة على مغادرتهم للمنتخب الأوليمبي، بينما لا تزال المحاولات قائمة لعودة بيرسى تاو وأليو ديانج وعلى معلول من معسكرات منتخبات بلادهم وعدم الانتظار للمواجهة الثانية الودية.

مران الأهلى.. راحة سلبية للرباعى الدولى

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان، مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي، والمحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري.