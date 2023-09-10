الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة فى السوبر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام اتحاد العاصمة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة فى السوبر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمام جانب كبير من جماهير كرة القدم المصرية، حيث تمنى جماهير الاهلى النفس بفوز المارد الأحمر لتحقيق أول بطولة للفريق هذا الموسم.

ويشارك الأهلى فى بطولة السوبر الافريقى بصفته بطلا للنسخة الاخيرة ببطولة دورى ابطال الفريقيا، فيما يشارك اتحاد العاصمة فى البطولة بعدما توج بلقب الكونفدرالية.

وحقق الأهلى الفوز بلقب السوبر الأفريقي من قبل 8 مرات كأكثر فرق القارة السمراء تتويجا باللقب، فيما لم يسبق للفريق الجزائرى تحقيق اللقب.

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى فى بطولة كأس السوبر الافريقى فى تمام التاسعة من مساء الجمعة القادم 15ـ9ـ2023، على ستاد مدينة الملك فهد الدولى بالطائف.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائرى على الهواء مباشرًا، عبر قناة beIN Sports HD 6 ، ويعلق على المباراة التونسى عصام الشوالى.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة فى السوبر الافريقى

توصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى لمعالم التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى، حيث ينوى كولر الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباريات الاهلى فى نهاية الموسم الماضى، باستثناء الدفع برضا سليم لاعب الفريق الجديد من بداية المباراة، وصلاح محسن العائد من فترة إعارة فى فريق سيراميكا كليوباترا، لقيادة خط هجوم الفريق.

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة

محمد الشناوى فى حراسة المرمى 

محمد هانى ورامى ربيعه ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية ورضا سليم فى وسط الملعب

بيرسى تاو وحسين الشحات وصلاح محسن فى الهجوم.

تاريخ مواجهات الاهلى واتحاد العاصمة الجزائرى 

يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى، يوم الجمعة المقبل، للمرة الثالثة فى تاريخ الفريقين، حيث التقى الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى مرتين من قبل وذلك فى دور الـ16 ببطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك فى عام 2005، حيث تعادل الفريقين فى القاهرة بهدفين لكل منهما، وحقق الاهلى الفوز فى الجزائر بهدف نظيف.

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تشكيل الاهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة قناة beIN Sports HD 6 القنوات الناقلة تاريخ مواجهات الاهلى واتحاد العاصمة بطولة السوبر الأفريقي

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