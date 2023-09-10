شوبير: موديست يخضع للفحص الطبى مع الأهلى فى ألمانيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الفرنسي أنتوني موديست يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدا للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق لينضم إلى صفوف المارد الأحمر قبل أيام قليلة من غلق باب القيد.

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شوبير: موديست يجري اليوم الكشف الطبي في ألمانيا

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "ياسين ميكاري محلل أداء النادي الأهلي هو من رشح موديست من البداية إلى مارسيل كولر، والمدرب السويسري تحمس للفكرة".

وأضاف: "ميكاري قدم كافة المعلومات بالأرقام للجهاز الفني وأنه اللاعب الذي يحتاجه كولر نظرًا لكونه مميز للغاية في التمركز داخل منطقة الجزاء واللعب برأسه".

وتابع: "كولر تواصل مع إدارة الأهلي وأخبرهم برغبته في ضم موديست وبناء على ذلك تحرك أمير توفيق لإنهاء الصفقة".

وواصل حديثه: "حدث التنسيق بعد ذلك بين كولر وأمير توفيق، وطلب السويسري من مدير التعاقدات الاستعانة بـ دينو لامبرتي وكيله نظرًا لتمكنه من اللغة الفرنسية ولضيق الوقت قبل مباراة السوبر الأفريقي".

واستمر: " موديست وافق على فكرة اللعب للأهلي ورأى أن تلك الفكرة جيدة للغاية".

واستطرد: "تم الاتفاق على أن يحصل موديست على 1.5 مليون دولار راتبًا سنويًا مع بعض البنود الإضافية حال سجل عدد من الأهداف بالإضافة إلى تحقيق الألقاب، وفي حال نجح سيتم تفعيل الموسم الثاني بناء على نسبة المشاركة في الموسم الأول".

وأتم شوبير: "أمير توفيق موجود حاليًا في ألمانيا مع اللاعب ومعه العقود ويُجري اليوم الكشف الطبي في ألمانيا وفي حال اجتياز الكشف الطبي سيعود مع أمير توفيق إلى القاهرة وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام قبل السفر مع بعثة الفريق إلى السعودية لخوض مباراة السوبر".