موديست: أدرس بعض العروض حاليًا.. وتجربة كولن الأفضل في مسيرتي

كشف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، عن تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية.

وكان الفرنسي قد رحل عن بوروسيا دورتموند الألماني بعد انتهاء عقده خلال يونيو 2023 ليصبح لاعبًا حرًا في الوقت الراهن.

واقترب اللاعب من الانتقال إلى النادي الأهلي في الساعات القليلة المقبلة، حيث سيصل إلى القاهرة للخضوع للفحص الطبي.

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موديست: جاهز لخوض أي تجربة.. ولن أخجل من اللعب في مستوى أقل

قال أنتوني موديست في تصريحات عبر شبكة "سبورت1" الألمانية: "لا أخشى التحديات مهما كانت كبيرة وأنا جاهز لخوض أي تجربة مهما كانت، لكن ستظل تجربتي مع كولن هي الأفضل في مسيرتي".

وأضاف: "أرغب في الحصول على فرصة أكبر خلال خطوتي المقبلة، وتظل رغبتي الحالية هي مواصلة لعب كرة القدم".

وتابع: "أمتلك بعض العروض من أندية محترفة وأقوم بدراستها قبل أن استشير عائلتي واتخاذ قرار نهائي خلال الأسبوع المقبل".

وواصل حديثه: "لن أخجل على الإطلاق لو لعبت في مستويات أقل لو كان هذا أمرًا مفيدًا وسيجعلني سعيدًا وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي".

وكشف المهاجم الفرنسي عن تدريبه في الوقت الحالي مع فورتونا كولن الألماني من أجل تجهيزه فنيًا وبدنيًا.

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الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع موديست

توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق نهائي مع أنتوني موديست من أجل ضمه لمدة موسمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني بناء على نسبة مشاركاته في الموسم الأول وكذلك عدد الأهداف التي سيسجلها مع الفريق.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد وصول اللاعب إلى القاهرة وخضوعه للفحص الطبي ثم التوقيع على العقود.