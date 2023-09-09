السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على غرار مالودا.. هل يُكتب لتجربة موديست النجاح مع الأهلي؟

موديست
موديست

أوشك الأهلي على التعاقد الرسمي مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في صفقة انتقال حر.

وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب ووكيل أعماله على إتمام الصفقة لمدة موسمين، وحصوله على راتب يُقدر بـ مليون و400 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال ساعات قليلة؛ للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء يوم الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

ويترقب جمهور الأهلي، متابعة لاعبه الجديد وينتظر نجاحه داخل القلعة الحمراء خاصةً أنه لعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، على الرغم من المخاوف الكبيرة بسبب سن اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

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الأهلي يسير على خطى وادي دجلة

ما يُطمئن الجماهير بعض الشيء، أن التجربة الوحيدة بالدوري المصري الممتاز المشابهة لتجربة "موديست" كانت مع مواطنه الفرنسي فلوران مالودا نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي الذي انتقل إلى وادي دجلة في يناير 2016.

مالودا الذي كان يبلغ من العمر 36 عامًا لعب 6 أشهر فقط في صفوف وادي دجلة.

وعلى الرغم من انتقاله إلى أحد الأندية المتوسطة في الدوري المصري التي لا تتنافس على الألقاب ورغم سنه الكبير إلا أنه قدم مستويات رائعة في الأشهر الستة.

وخلال 18 مباراة خاضها وصيف مونديال 2006، مع فريق وادي دجلة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 8 تمريرات مؤثرة أي ساهم في 11 هدفًا مع الفريق.

وتحقق نجاح مالودا لكونه لعب في مستويات فنية أقل كثيرًا من المستويات التي اعتاد عليها بعد أن لعب في الدوري الفرنسي والإنجليزي والتركي.

نفس الأمر بالنسبة لموديست الذي لعب في الدوري الألماني وكذلك الفرنسي، وبالتالي ستكون الأمور أسهل عليه عندما يلعب في الدوري المصري والبطولات الأفريقية أمام لاعبين أقل على المستوى الفني والبدني أيضًا.
 

أنتوني موديست فلوران مالودا الاهلى وادي دجلة الدورى المصرى

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