رابطة الأندية: أفشة أفضل لاعب وسط مهاجم فى الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أفضل لاعب وسط هجومي في الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم المنقضي 2022/ 2023.

وتنافس على تلك الجائزة، الرباعي محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ووليد الكرتي لاعب بيراميدز وسمير فكري لاعب الداخلية وحسين فيصل لاعب سموحة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر "فيسبوك": "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد مجدي أفشة هو أفضل لاعب وسط مهاجم لموسم 2022/ 2023".

وكان الأهلي قد تمكن من تمديد عقد محمد مجدي أفشة مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات مع وجود سنة متبقية في عقده.