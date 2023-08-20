الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية: أفشة أفضل لاعب وسط مهاجم فى الدورى

أفشة
أفشة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أفضل لاعب وسط هجومي في الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم المنقضي 2022/ 2023.

وتنافس على تلك الجائزة، الرباعي محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ووليد الكرتي لاعب بيراميدز وسمير فكري لاعب الداخلية وحسين فيصل لاعب سموحة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر "فيسبوك": "باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة، محمد مجدي أفشة هو أفضل لاعب وسط مهاجم لموسم 2022/ 2023".

وكان الأهلي قد تمكن من تمديد عقد محمد مجدي أفشة مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات مع وجود سنة متبقية في عقده.

رابطة الأندية افشة محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي الدورى المصرى

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