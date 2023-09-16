السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

أون دراما
أون دراما

تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وتستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي جميع لتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

تردد قناة أون دراما على نايل سات

ترددات قناة أون دراما 

اسم القناة: ON drama.

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلوما ت عن قناة أون دراما  

- قناة فضائية مصرية ترفيهية لقناة الكمبيوتر تابعة لمنظمة ON.

- تم إطلاقها في 6 أكتوبر ومقر هذا القناة في القاهرة. 

- حققت نسبة مشاهدات عالية منذ إطلاقها. 

مسلسلات أون دراما لشهر سبتمبر 2023

مسلسل سره الباتع:

تعرض قناة أون دراما  المسلسل المصرى "سره الباتع"، ويضم عدد  كبير من  نجوم التمثيل في مصر والوطن العربي، حيث تدور الأحداث خلال فترتين زمنيتين أحدهما في أيام الحملة الفرنسية بمصر والثانية في العصر الحالي، ويعرض في الساعة 7:30 مساءً، وتكون الإعادة بالساعة 6:15 صباحًا.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل ضرب نار مسلسل تلفزيوني  مصري من بطولة الزوجان الفنان أحمد العوضي والفنانة  الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول  قصة حب ستجمع بين أحد أبناء الصعيد، وبين بنت من شبرا، ويعرض الساعة 10:00 مساءً، وتكون الإعادة 1:45 صباحًا.

مسلسل جميلة: 

وهو بطولة ريهام حجاج والنجمة سوسن بدر، ويعرض بتمام الساعة 11:15 مساءً، وتكون الإعادة 5:00 صباحًا.

تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

مسلسل الكتيبة 101: 

وهو مسلسل تلفزيوني مصري من بطولة عمرو يوسف والفنان آسر ياسين، يتناول قصة كافة بطولات القوات المسلحة، وبطولة جهاز الشرطة في التضحية من أجل الوطن، ويعرض الساعة 8:45 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 3:00. 

مسلسلات قديمة عرضتها أون دراما 

عرضت قناة أون دراما قديمًا عددًا من المسلسلات الناجحة، ومنها مسلسل "أرض النفاق"، وكذلك "مسلسل عمر ودياب"، وتم عرض مسلسل "سكة الهلالي"، ومسلسل "وأهو ده اللي صار".

تردد قناة أون دراما نايل سات القمر الصناعي مسلسل سره الباتع مسلسل جميلة

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