الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وخطوات الاستعلام

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 محور بحث من الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات خلال الأسبوع الماضي والتي استفاد منها نحو 5631 طالب وطالبة من الشعبة العلمية و1052 طالب وطالبة من الشعبة الأدبية وتم ترشيحهم إلى الكليات التي تتناسب مع مجموعه وذلك خلال العام الدراسي المقبل 2024.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

خصص مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للإلتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث تتم عملية التسجيل وفقا لقواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات.

ويقدم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الشهادات الأصلية ونسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد التي اجتازها الطالب والدرجات التي حصل عليها في كل مادة دراسية وبيانات الرغبات إلى مكتب البريد الرئيسي أو الفرعي للتأكد من صحتها قبل التقديم الإلكتروني.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالتفصيل عبر هذا الرابط

التنسيق الإلكترونى للشهادات الفنية 2023.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الشهادات المعادلة 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 بشكل إلكتروني للإلتحاق بالكليات والمعاهد المصرية في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة من الموقع الرئيسي.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها.
  • تسجيل الرقم السري ورقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق.
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موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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عاجل.. اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

موعد انطلاق العام الجامعي الجديد 2024

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة الكليات والمعاهد المصرية بجميع المحافظات وتم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للطلاب وموعد اجازة نصف العام.

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