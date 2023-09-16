موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يبحث العديد من طلاب الشهادات الفنية عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث يهتم الطلاب والطالبات في الدور الأول والثاني بمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 ومتى يتم إغلاق باب تسجيل الرغبات.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يكون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنهاية الأسبوع المقبل .

ومتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

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الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يتم اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .

بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية

• التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

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