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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023.. الرابط والموعد

طلاب
طلاب

نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023 من أبرز الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا خاصة عقب مد فترة تسجيل رغبات الطلاب لمدة 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني التابع لمكتب التنسيق، وذلك ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023

تنتهي فترة مد تسجيل رغبات طلاب الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، سياحة وفنادق،…) بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات في كافة محافظات الجمهورية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023 حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات المصرية ضوابط التحاقهم بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال قائمة الكليات المتاحة لهم والتي يمكن الاستعانة بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لبيانات الطالب التي تم إدخالها عن مجموعه في الدبلوم الفني وشعبته الدراسية ومحل سكنه لتحديد التوزيع الجغرافي الخاص به.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط جامعة الأزهر للاستعلام عن النتيجة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستقبل موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني خلال العام الدراسي 2022-2023 سواء في امتحانات الدور الأول أو الثاني، وذلك للإلتحاق بأحد الكليات المتاحة لهم وفقا لتخصصهم الدراسي في الدبلوم الحاصل عليه.

ويمكن الانتهاء من كافة إجراءات القيد بالكلية المرشح إليها الطالب من خلال مكتب التنسيق قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد والذي تم اعتماده رسميًا من قبل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي منذ ما يقرب من شهرين.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط جامعة الأزهر للاستعلام عن النتيجة

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تعلن نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023 خلال الأسبوع المقبل عقب مرور نحو 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات حيث من المتوقع أن يتم إعلانها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 حتي يتثنى للطلاب إنهاء كافة إجراء القيد والتقديم بالكليات المرشحين لها قبل العام الدراسي الجديد 2024.

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لينك نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2024

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