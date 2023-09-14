ننشر لكم لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث يتساءل الكثير طلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عن موعد الإعلان عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية علي موقع التنسيق الإلكتروني.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، لينك و موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالرقم القومي.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، من المفترض غلق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات اليوم الخميس 14-9-2023، حيث تم مد التسجيل لمدة 5 أيام، فمن المقرر الإعلان عن النتائج نهاية الأسبوع القادم.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي هذا الصدد، يتيح للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية سواء كانت: "صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي"، الاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الخطوة الثانية: الضغط علي أيقونة “خدمات تنسيق الشهادات الفنية”.

الخطوة الثالثة: ستجد أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عليك الضغط عليها.

ثم حدد نوع المدرسة واكتب رقم الجلوس والرقم السري.

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم التأكيدي ثم الضغط على "التالي".

الخطوة الخامسة: ستظهر لك بطاقة الترشيح بها الكلية أو المعهد المرشح للطالب.

روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024

وفي هذا الصدد، نقدم لكم في السطور التالية روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، للاستفادة منها، وهي كالآتي:

لينك موقع وزارة التعليم العالي: https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx

رابط موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/

لينك بوابة الثانوية العامة: http://thanwya.emis.gov.eg/

رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: https://emis.gov.eg/.