الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استعلم الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني

تنسيق
تنسيق

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2023 للثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية 2023، خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات وظهور عبارة "ترقبوا نتائج المرحلة الثالثة والدور الثاني" على واجهة موقع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وترصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتنسيق الدور الثاني للثانوية العامة ومستنفذي الرغبات ومتخلفي المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، واستمرت حتي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات  تنسيق الثانوية العامة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر واستمرت حتي يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

وقررت الوزارة مد مهلة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني يومًا إضافيًا، حتى الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2023.. وموعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية 2023 فور ظهورها رسميا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • الضغط على أيقونة نتائج المرحلة الثالثة.
  • اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
  • إدخال الطالب المستعلم رقم الجلوس.
  • تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.
  • إدخال الرقم التأكيدي.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

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