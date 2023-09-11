الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من كتابة رغبات الطلاب الذي نجحوا في امتحانات الدور الثاني والطلاب الذين لم تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بالمرحلتين الأولى والثانية ثانوية عامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 . 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التعليم العالي موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 ، حيث سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة.

على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة لتلقي الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد  والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية والخارطة التفصيلية للعام الجديد

خطوات تسجيل رغبات الدور الثاني ثانوية عامة 2023

حدد موقع التنسيق الإلكتروني خطوات تسجيل رغبات الدور الثاني ثانوية عامة ضمن المرحلة الثالثة للثانوية العامة ، وجاءت خطوات تسجيل رغبات الدور الثاني والمرحلة الثالثة للثانوية العامة كالتالي: 

الخطوة الأولى: الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الخطوة الثانية: اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب وهي شهادة الثانوية العامة.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة

الخطوة الخامسة: كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة

الخطوة السادسة: الضغط على الخطوة الثانية

الخطوة السابعة: كتابة بيانات الطالب الأساسية، مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وعنوان السكن.

الخطوة الثامنة: مراجعة البيانات جيدًا

الخطوة التاسعة: اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي، ويمكن للطالب اختيار 75 رغبة في الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة.

الخطوة العاشرة: الضغط على جملة الخطوة التالية

الخطوة الحادية عشرة: يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى

الخطوة الثانية عشرة: يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل

الخطوة الثالثة عشرة: يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF

الخطوة الرابعة عشرة: يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة

يمكن للطالب تعديل رغباته في المرحلة الثالثة حتى نهاية فترة التسجيل.

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رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

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