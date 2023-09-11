رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

تصدر رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني قائمة بحث واهتمام الكثير من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع بدء استلام الكليات جوابات الترشيح استعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد بداية من يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر.

وحددت الجامعة مدة استمرار تسجيل الرغبات 6 أيام، على أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أو تعديلها طول المهلة المحددة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط علي خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس.

إدخال الرقم السري المدون على شهادة النجاح في الثانوية الأزهرية.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

الضغط على الخطوة الثانية.

كتابة بيانات الطالب الأساسية.

اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

الضغط على جملة الخطوة التالية.

إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

الضغط على كلمة تسجيل وطباعة الاستمارة.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد، بعد ظهور النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

تحديد الشعبة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.

الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها الطالب.

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