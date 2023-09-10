الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

تنسيق
تنسيق

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية، ونستعرض في السطور الآتية موعد إعلان  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى، أنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كاملة للدورين الأول والثاني فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، لتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل، وسوف  تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بحد أقصى الثلاثاء أو الخميس من الأسبوع الجارى.

يمكن للطلاب الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الأول والثانى من الشعبتين العلمية والأدبية، عقب ظهورها رسميا، وبعدها يستطيع الطلاب من جميع المحافظات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكليات التي يلتحقون بها من خلال موقع بوابة التنسيق.

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موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

الدخول عبر بوابة التنسيق الإلكترونى.

اختيار رابط «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

الضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والحصول عليها فور ظهورها رسميا.

- للإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لابد من إدخال رقم الجلوس الطالب.

- الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من خلال إدخال الرقم السري.

 الضغط على (التالى)، للإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

 تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكلية المرشح لها الطالب فور الإعلان عنها رسميا.

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شروط تقليل الاغتراب 

حددت وزارة التعليم العالي شروط تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات الجامعية في تنسيق الجامعات 2023، والتى تتمثل في التالى:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

 

3- ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

 

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

 

5- لا توجد تحويلات ورقية.

 

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

 

7-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت للطالب قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

 

8- المفاضلة بين الطلاب، تكون على أساس مجموع درجات الطالب التي حصل عليها في شهادة الثانوية العامة.

موعدإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023للثانوية العامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خدمات تنسيق الثانوية العامة شروط تقليل الاغتراب

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