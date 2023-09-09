تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. وما هي الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالى؟

بالتزامن مع التقديم فى التنسيق الخاص بالجامعات للطلاب الناجحين من الدور الثاني للثانوية العامة يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق الجامعات الأهلية 2024، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن كافة التفاصيل الخاصة بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024.

وترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة كل ما يريد الطالب أن يعرفه عن تنسيق الجامعات الأهلية والتى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور أيمن عاشور.

قد أعلنت وزارة التعليم العالى عن تنسيق الجامعات الأهلية من قبل للعام الدراسي 2024 لطلاب الدور الثاني أو طلاب الدور الأول الذي تبين أن لهم درجات من التظلمات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وقالت وزارة التعليم العالى عن تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وهى كالتالى: كلية الطب: 353.5 درجة ، بنسبة %86.22 وكلية طب جراحة الفم والأسنان : 349.5 درجة بنسبة % 85.24 وكلية العلاج الطبيعي : 339.5 درجة بنسبة %82.8 وكلية الصيدلة : 336 درجة بنسبة %81.95 .

بالإضافة إلى كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65 وكلية التمريض ، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ، كلية التجارة الدولية واللغات : 217.5 درجة بنسبة % 53 .

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يمكنك التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للجامعة للتسجيل: يجب عليك الدخول على الرابط الذي يوفره مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية.

و بمجرد الدخول إلى الرابط، ستجد خيارًا يسمى “خدمات التنسيق للجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة” انقر عليه للمتابعة.

أسماء الجامعات المعتمدة في مصر

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهى كالتالى:

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.