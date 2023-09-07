قبل بداية العام الدراسي.. 7 نصائح مهمة لحماية الطلاب من الفيروسات

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد المقرر له 30 سبتمبر الجاري، وبالفعل بدأت بعض المدارس الخاصة والدولية في العام الدراسي الجديد منذ 3 سبتمبر، وبالتزامن مع ذلك يبحث العديد من أولياء الأمور عن كيفية وقاية أولادهم من انتقال عدوى الفيروسات.

أسباب انتشار العدوى الفيروسية مع بدء العام الدراسي



وتنتشر الفيروسات مع دخول فصل الشتاء، ويزيد انتشارها عند بدء الموسم الدراسي، بسبب التعامل المباشر بين الطلاب في المدارس والذي يزيد من احتمال انتشار العدوى.

ووفقا لموقع healthonline وبعد فيروس كورونا تنتشر حاليا فيروسات أخرى تصيب الجهاز التنفسي، مثلها مثل كوفيد 19 والأنفلونزا، وجميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي هذه الفيروسات الي حدوث التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي.

ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحقق الوقاية منه، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

وهذه الإجراءات الوقائية كما يلي:

1. ضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية .

2. غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم حتى أثناء وجودهم في المدرسة.

3. ارتداء الماسك الطبي ( الكمامة).

4. الابتعاد عن الأشخاص المرضى وتجنب التعامل معهم لتجنب العدوى.

5. الاهتمام بتغذية جيداً لتقوية جهاز المناعة لديهم.

6. منع الإفراط في تناول الحلويات والسكاكر المصنعة لأنها تضعف من عمل جهاز المناعة لديهم ، لذا يجب استبدالها بالفاكهة الطازجة.

7. عدم السماح للطالب بالذهاب إلى المدرسة حال شعوره بالمرض، إذ يجب على الأم منعه من الذهاب إلى المدرسة لعدم تفاقم الحالة لديه، وتجنباً لنشر العدوى بينهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها للعام الدراسي الجديد وأعلنت الوزارة عن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد عمل الصيانة البسيطة والشاملة في أغلب المدارس وأكدت وزارة التربية والتعليم علي تعقيم جميع الفصول قبل بداية العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أولادها الطلاب.