بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة.. كيف تحمي نفسك من الطقس شديد الحرارة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موعد الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويسعى العديد من المواطنين هذه الأيام لتجنب الموجة الحارة، حيث قالت الأرصاد، إنه بداية من يوم الأربعاء المقبل يوجد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة، وتكون المحسوسة 39 درجة.

فى هذا السياق تنشر الدستور نصائح هامة لتجنب ذروة الموجة الحارة

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لا للملابس الداكنة

تجنب الملابس الداكنة والضيقة لأنها تميل إلى حبس الحرارة، اختر الملابس الخفيفة جيدة التهوية يفضل القطن للسماح لجسمك بالتنفس.

درجات حرارة الغرفة تكون معتدلة

اضبط مكيفات الهواء على درجة حرارة منخفضة واستخدم الستائر أو الستائر لإبعاد أشعة الشمس المباشرة، تجنب استخدام الستائر ذات الألوان الداكنة لأنها قد تحبس الحرارة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغرفة، إذا لم يكن لديك مكيفات هواء، ضع صينية أو طبق ثلج أمام مروحة وسيساعد ذلك على تبريد غرفتك بسرعة، تأكد من أن غرفتك جيدة التهوية حتى تتمكن من التنفس أيضًا

استعمال النظارة الشمسية

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن النظارات الشمسية تمنع الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس من اختراق القرنية وإصابتها بالالتهاب، وهذا ما يجعلها من المتعلقات الشخصية الضرورية في الموجة الحارة.

تغطية الرأس

قبل الخروج من المنزل في الموجة الحارة، احرص على ارتداء قبعة على الرأس، لتقليل فرص الإصابة بضربات الشمس.

شرب الكثير من الماء

ارتفاع حرارة الطقس يحفز الجسم على إفراز الكثير من العرق، خاصة عند بذل الأنشطة البدنية، لذلك، ينبغي الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتعويض السوائل والأملاح والمعادن المفقودة، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالجفاف.