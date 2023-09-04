الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة المقبلة.. "الأرصاد" توضح التفاصيل

الطقس
الطقس

يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل الموجة الحارة الخاصة بهذه الأيام، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن كافة التفاصيل عن الموجة الحارة هذه الأيام قبل دخول فصل الشتاء.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الأربعاء المقبل يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة، وتكون المحسوسة 39 درجة.

وأكدت، أن ذروة موجة الطقس الحار وارتفاع الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة، ودرجات حرارة تصل إلى 38 درجة في الظل.

بينما قالت منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الارصاد الجوية فى تصريحات لـ«الدستور»: الموجة الحارة لم تستمر كثيرًا وعقب الانتهاء منها سوف نشعر بتحسن كبير فى الطقس على أن يكون الشتاء بعد 20 سبتمبر.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين  4 سبتمبر 2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

 

العاصمة الإدارية 33 24

 

6 أكتوبر 34 24

 

بنهــــا 33 23

 

دمنهور 33 24

 

وادي النطرون 34 23

 

كفر الشيخ 33 23

 

المنصورة 33 23

 

الزقازيق 34 24

 

شبين الكوم 33 24

 

طنطا 33 23

 

دمياط 31 24

 

بورسعيد 31 24

 

الإسماعيلية 35 24

 

السويس 35 24

 

العريش 31 24

 

رفح 30 24

 

رأس سدر 34 24

 

نخل 32 19

 

كاترين 32 17

 

الطور 33 25

 

طابا 32 26

 

شرم الشيخ 38 29

 

الإسكندرية 31 23

 

العلمين 30 23

 

مطروح 30 24

 

السلوم 30 23

 

سيوة 34 22

 

رأس غارب 38 28

 

الغردقة 38 29

 

سفاجا 37 29

 

مرسى علم 38 29

 

شلاتين 39 30

 

حلايب 35 28

 

أبو رماد 35 8

 

رأس حدربة 36 28

 

الفيوم 35 23

 

بني سويف 34 23

 

المنيا 35 22

 

أسيوط 35 23

 

سوهاج 36 25

 

قنا 40 26

 

الأقصر 41 27

 

أسوان 41 28

 

الوادي الجديد 39 24

 

أبوسمبل 41 28

 

 

استمرار الموجة الحارة حتى الأحد • حالة الطقس الاثنين إعلان هيئة الأرصاد الجوية الموجة الحارة الجديدة الموجة الحارة في مصر

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