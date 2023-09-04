بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 4-9-2023 وحالة الطقس فى محافظات مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار نهارًا على كافة الأنحاء معتدل في ساعات الصباح الباكر والمساء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد يلطف درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتتراجع فيه درجات الحرارة لمستوى 35 درج ، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.

حالة الطقس اليوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأثنين أن يسود الطقس الحار نهارًا، مع ارتفاع معدلات الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ليسود الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، حيث تتشكل الشبورة المائية « على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 33 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

الإسكندرية 31 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

بنها 33 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

دمنهور 33 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

وادي النطرون 34 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

كفر الشيخ 33 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

المنصورة 33 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

الزقازيق 34 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

شبين الكوم 33 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

طنطا 33 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

دمياط 31 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

بورسعيد 31 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

الإسماعيلية 35 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

السويس 35 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

شرم الشيخ 38 درجة للعظمي ، و 29 درجة الصغري

العلمين 30 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

مطروح 30 درجة للعظمي ، و 24 درجة الصغري

السلوم 30 درجة للعظمي ، و 23 درجة الصغري

سيوة 34 درجة للعظمي ، و 22 درجة الصغري

رأس غارب 38 درجة للعظمي ، و 28 درجة الصغري