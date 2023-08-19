السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

مصر

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

معهد الفلك
معهد الفلك

أعلن الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور ياسر عبدالهادي، بدء العد التنازلي لبداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث يوم السبت 23 سبتمبر المقبل، في الساعة التاسعة و49 دقيقة و6 ثوان صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وقال "عبدالهادي"- في تصريحات اليوم السبت- إن طول فصل الخريف للعام الحالي سيكون 89 يومًا و19 ساعة و38 دقيقة، لافتًا إلى أنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفًا في نصف الكرة الشمالي وربيعًا في نصف الكرة الجنوبي.

وأضاف أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل، ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء حول يوم 21 ديسمبر المقبل، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

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