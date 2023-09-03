"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق غدًا

كشفت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم إنه منذ يوم الجمعة ونشهد انخفاضا لدرجات الحرارة، ولكن اليوم شهدنا قيم درجة الحرارة مرتفعة بسبب نسب الرطوبة الكبير في الجو وسرعة الرياح، ونشهد في فترات الليل أجواء معتدلة.

أضافت أن نشاط الرياح نسبى في فترات الليل، ومن المتوقع استمرار المعدلات الطبيعية غدا بين 33 درجة إلى 34 مئوية ومتوقع سقوط أمطار على المدن الساحلية المطلة في البحر المتوسط وبعض محافظات الوجه البحرى، لكنها خفيفة وغير مؤثرة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، سيكون يوم الأربعاء وسيزيد يومى الخميس والجمعة.