الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“الأرصاد” تبشّر بتحسن كبير فى الأحوال الجوية (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، حيث إننا نشهد امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن المنخفض الجوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة، ووجود بعض السحب المنخفضة، خاصة خلال فترة الصباح الباكر، التي تحجب جزءًا كبيرًا من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير.

فترة الظهيرة تشهد أجواء حارة رطبة

ونوهت بأن فترة الظهيرة تشهد أجواء حارة رطبة على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، مع وجود شدة في أشعة الشمس.

ولفتت إلى أننا نشهد تحسنًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال فترة الليل، إضافة إلى نشاط الرياح، مما يقلل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد الأحوال الجوية تحسن كبير في الأحوال الجوية تحسن كبير الدكتورة منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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