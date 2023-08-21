الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اقترب موعد الوصول.. متى يبدأ فصل الخريف عام 2023-1445؟

فصل الخريف
فصل الخريف

تحسن بالأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن شهدت البلاد العديد من الموجات الحارة المختلفة، وذلك ما دفع الكثير من التساؤل حول نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف 2023.

متى يبدأ فصل الخريف للعام 2023-1445؟

يتم تحديد موعد فصول العام في كلًا من مصر والسعودية وبقية دول العالم العربي ضمن نصف الكرة الشمالي بحسب التقويم الميلادي، ويبدأ فصل الخريف وفقًَا للحسابات الفلكية يوم 23 سبتمبر 2023، ويوافق يوم السبت 8 ربيع الأول عام 1445 هجريًا.

ويستمر فصل الخريف حتى يوم 20 ديسمبر 2023، ويليه فصل الشتاء والذي يبدأ يوم 21 ديسمبر، ويستمر فصل الشتاء حتى العام الجديد 2024، حيث يبدأ في ديسمبر وينتهي في شهر مارس من العام الميلادي الجديد، حيث يستمر لمدة 93 يوم، ثم يبدأ فصل الربيع مباشرة عقب الشتاء، ويليه فصل الصيف، والذي يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، ويستمر في دول نصف الكرة الشمالي حتى شهر سبتمبر من العام الميلادي.

جدير بالذكر أن البلاد خلال فصل الخريف هذا العام، تتأثر بمنخفض السودان الموسمي، والذي يتزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا، وذلك ما يتسبب في سقوط أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء أو جنوب البلاد بشكل عام.

ويتسم فصل الخريف بالعديد من الأشياء، أبرزها سقوط أوراق الشجر، وانتشار الرياح بكثرة خلاله، إضافة لإنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، وعلوها خلال فترات النهار، حيث تشهد الأجواؤ حالة من التقلبات الجوية بشكل مستمر خلال فصل الخريف.

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