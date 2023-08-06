خبيرة أرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث قالت: إننا نشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة نتيجة لتأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في الظل والمحسوسة تصل إلى 43 درجة مئوية وأجواء شديدة الحرارة رطبة اليوم شاهدناها اليوم على معظم أنحاء الجمهورية ومتوقع غدًا أن يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن درجة الحرارة غدًا ستشهد انخفاضا ملحوظا عن اليوم، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة رطبا في ساعات النهار مائلا للحرارة رطبا في ساعات الليل.

وفي الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجات حرارة بها انخفاضات نسبية أقل من المعدلات الطبيعية مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة وتستمر الرطوبة خلال هذا الأسبوع لكن قيم درجات الحرارة ستنخفض فبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة بفرق عن اليوم بقيم كبيرة، ولكن وجود نسب الرطوبة ستجعلنا نشعر بدرجة حرارة أكثر من المعلنة.

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشهد درجات حرارة منخفضة وأقل حدة من اليوم، أما نشاط الرياح فيتوقع أن يكون هناك نشاط نسبي للرياح بشكل كبير سيؤدي إلى إحساسنا بنسب الرطوبة ويلطف الأجواء خلال الأيام المقبلة خاصة في فترات الليل، بالإضافة لفرص سقوط الأمطار في أقصى جنوب البلاد.