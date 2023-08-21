رومانو: مانشستر سيتى يحسم صفقة جناح منتخب بلجيكا
حسم مانشستر سيتي الإنجليزي ثالث صفقاته الصيفية هذا الموسم، من صفوف نادي رين الفرنسي وفقًا للصحفي الموثوق "فابريزو رومانو".
وقال رومانو إن السيتي حسم صفقة جيرمي دوكو جناح نادي رين الفرنسي ومنتخب بلجيكا مقابل 60 مليون يورو.
وأضاف أن اللاعب سيمضى على عقد طويل الأمد مع السيتي ويخضع للكشف الطبي نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لضمه رسميًا.
صاحب الـ 21 عامًا لعب 4 سنوات مع رين وشارك في 91 لقاءً وسجل 12 هدفًا، كما يلعب دوليًا مع بلجيكا منذ 2018.
وسيكون دوكو ثالث صفقات السيتي هذا الميركاتو بعد ضم ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.