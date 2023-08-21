رومانو: مانشستر سيتى يحسم صفقة جناح منتخب بلجيكا

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي ثالث صفقاته الصيفية هذا الموسم، من صفوف نادي رين الفرنسي وفقًا للصحفي الموثوق "فابريزو رومانو".

وقال رومانو إن السيتي حسم صفقة جيرمي دوكو جناح نادي رين الفرنسي ومنتخب بلجيكا مقابل 60 مليون يورو.

وأضاف أن اللاعب سيمضى على عقد طويل الأمد مع السيتي ويخضع للكشف الطبي نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لضمه رسميًا.

Jeremy Doku to Manchester City, here we go! Verbal agreement in place after new bid revealed here this morning — worth €60m package 🚨🔵 #MCFC



Medical tests being scheduled later this week, personal terms agreed on long term deal.



Exclusive story revealed August 1, confirmed. pic.twitter.com/fv1r6u2uO4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

صاحب الـ 21 عامًا لعب 4 سنوات مع رين وشارك في 91 لقاءً وسجل 12 هدفًا، كما يلعب دوليًا مع بلجيكا منذ 2018.

وسيكون دوكو ثالث صفقات السيتي هذا الميركاتو بعد ضم ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.