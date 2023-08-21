الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ابنة محمد نوح: والدى مكنش هيحب مهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا

الفنانة سحر نوح
الفنانة سحر نوح

قالت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إن والدها لم يكن أبدًا ضد الجديد في عالم الفن والأغاني، لكن لم يكن سيروق له أغاني المهرجانات التي يقدمها حسن شاكوش، وحمو بيكا، لأن كلماتها ركيكة، ووالدها كان مهتمًا بالثقافة.

وأضافت مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكلمات لا تليق، لا يوجد موضوع ولا مخارج ألفاظ، وتبقي خجولة إن ابنك يسمعها".

لفتت سحر نوح إلى أنها غنت لوالدها، تعبيرًا له عن حبها له، مردفة: "الأغنية بتتكلم عن الرحيل وتأثير الأب على أولاده، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال بشكل عام".

وأشارت إلى أن والدها أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي، وكان صديق صلاح جاهين في عدة أعمال خارج مصر، إضافة إلى أنه كان كاتبًا في جريدة الوفد، ولديه ألحان كثيرة لم تخرج للنور.

سحر نوح عالم الفن والأغاني محمد نوح المسرح الفرنسي المهرجانات حمو بيكا حسن شاكوش

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