الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتعليم

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع بداية شهر أغسطس، شغل بال المواطنين معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتعليم عبر جوجل، لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم، طبق المواعيد التي أعلنت عنها وزارة المالية، لصرف المرتبات.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتعليم

يستعرض «الدستور» فيما يلي مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 في وزارة التربية والتعليم. 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 في الحكومة

حددت وزارة المالية في مصر جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة المصرية عن شهر أغسطس لعام 2023، كما يلي:

وسيبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 في يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وسيستمر الصرف إلى 30 أغسطس 2023، وسيتم صرف كافة متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.

موعد صرف مرتبات أغسطس للمعلمين

يبدأ صرف مرتبات أغسطس للعاملين في التربية والتعليم عبر ماكينات الصراف الآلي وفق منظومة الصرف الإلكتروني يوم الخميس 24 أغسطس 2023.

وتقوم وزارة البترول بصرف كافة مرتبات أغسطس بشركات البترول وذلك على اختلاف أنواعها، سواء كانت القطاع العام أو المشترك أو القطاع الاستثمارى، في يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 للقطاع العام والإستثماري وسيتم الصرف للقطاع المشترك في يوم الخميس ٢٤ أغسطس.

وتقرر إضافة علاوة تقرير الكفاءة المقرر ويكون بحد أقصى مبلغ 75 جنيها على الأجر الأساسي، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.

وتختلف شركات البترول وفق هيكل الملكية فمنها شركات القطاع العام وذلك كشركة التعاون للبترول، وكشركة مصر للبترول، وشركة الإسكندرية للبترول، وكشركة العامرية للبترول، وتوجد العديد من شركات البترول المعروفة ويكون ذلك باسم القطاع المشترك وذلك كشركة بتروجيبت وكشركة يبكو وبتروتريد، اسبك، أكبا، وكشركات البترول في القطاع الاستثماري. 

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«نقابة الصحفيين» تُقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

الحد الأدني للأجور

  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.
  • الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.
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