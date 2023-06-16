الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط و"المالية" تناقشان تكثيف دورات التحول الرقمى ومنظومة المرتبات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، وأحمد صبحي، مدير الحسابات بالمحافظة، لمناقشة سبل تكثيف دورات التحول الرقمى ومنظومة المرتبات الحكومية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أنماط العمل الحكومي.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف البرامج والدورات التدريبية فى مجال "التحول الرقمى ومكافحة الفساد" والدورات التدريبية الخاصة بـ"المشاكل العملية لمنظومة المرتبات الحكومية "payroll"، والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة وخاصة فى تطبيق منظومة المرتبات "payroll"، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة؛ لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال.

كما استعرض المحافظ، خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات؛ لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية؛ تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

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أراضي أملاك دولة إستراتيجية الدولة إزالة 9 حالات تعدي التسويات المالية الجهات التنفيذية الدورات التدريبية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات الحسابية بمكتبه بديوان عام المحافظة بقري ومراكز المحافظة

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