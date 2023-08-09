الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«نقابة الصحفيين» تُقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءًا من السنة المالية الحالية "معاش شهر يوليو"، وأن يتم صرفها فورًا مع معاش الشهر الحالي.

كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كافة المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقه من لجنة القيد القادمة.

وخاطب نقيب الصحفيين، في وقت سابق، المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية.

مجلس نقابة الصحفيين الحد الادنى للأجور المتقدمين الجدد لمؤسسات الصحفية نقيب الصحفيين

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