الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متى ينتهي منخفض الهند الموسمي؟.. خبيرة أرصاد تجيب

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على حالة الطقس ويؤدي إلى وجود الموجات الحارة حيث يصطحب منخفض الهند الموسمي كتل الهوائية الحرارة والتي تحمل ببخار الماء أثناء مرورها على البحر المتوسط، ما تسبب ارتفاع في نسب الرطوبة في الجو وارتفاع درجات الحرارة.

متى ينتهي منخفض الهند الموسمي

قالت د.منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي يستمر حتى أغسطس الجاري ويمتد لشهر سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يصاحبه ارتفاع في رطوبة الجو، كما يبدأ في الانحسار بشكل تدريجي في شهر سبتمبر القادم، وفي الوقت ذاته تقل أيضا درجات الحرارة تدريجيا.

ومن الوارد أن تحدث موجات حارة خلال الشهر الجاري، لكن لم تكن بنفس المدة والاستمرارية التي شاهدناها في شهر يوليو الماضي، فهي تكون موجات قصيرة يصاحبها ارتفاع بسيط لدرجات الحرارة، لكن بعد ذلك تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية بل ستكون في بعض الأحيان أقل من المعدلات.

درجات الحراة المتوقعة غدًا الأربعاء:

المدينة

صغرى

محسوسة

صغري

القاهرة343625
بنها34  3625
دمنهور34  3626
وادي النطرون353724
كفر الشيخ 333525
المنصورة343625
الإسكندرية323424
الإسماعيلية363424
الأقصر454627
أسوان444533
منخفض الهند الموسمي موجات حارة الطقس منار غانم رطوبة الجو

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