الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدره السوشيال ميديا ووفاة مراهق بسببه.. القصة الكاملة لتحدى «الرقائق الحارة»

المراهق المتوفى
المراهق المتوفى

تصدر تحدى الرقائق الحارة منصات السوشيال ميديا وهو تحدى جديد من تحديات السوشيال ميديا منتشرة هذه الأيام على التيك توك.

 

«ماهو التحدى»

هذا التحدى المنتشر على التيك توك عبارة عن تناول رقائق حارة وشرط هذا التحدى أن يتحمل الشخص الطعم الحار وما ينتج عنه صحيًا حتى يكسب في التحدي، ولكن وقعت كارثة تحدث عنها التيك توك وهو وفاة أول شخص ضحية هذا التحدى. 

 

«وفاة أول ضحية»

توفى المراهق الأمريكى هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاما، بعد مشاركته فى تحدي "تيك توك" لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية، حسبما نشرت نيويورك بوست.

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وحسب التقرير، أكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفى فى منزله فى الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين، وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعى: "كان هاريس كالنور، لقد كان شابا ذكيا وموهوب بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة.

 

«من هو ؟»

هاريس ولوباه، هو طالب فى السنة الثانية فى مدرسة دوهرتى ميموريال الثانوية فى ورسستر، تناول شريحة باكى حارة للغاية فى المدرسة وسرعان ما أصيب بألم فى المعدة، حسبما قالت والدته لويس، لشبكة "إن بى سى 10 بوسطن".

 

«ماذا قالت أسرته»

قالت والدة الطفل: بعدما أعدناه  إلى المنزل وبدأ يشعر بالتحسن، ولكن تم العثور عليه لاحقًا مغمى عليه بينما كان سيغادر لإجراء تجارب كرة السلة، ونقل المراهق الشاب إلى مستشفى قريب وكان من الواضح أنه مات"، ولم تقدم الشرطة على الفور سبب رسمى للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جار.

 

وقالت والدة ولوبا:  إنها تعتقد أن ابنها توفى بسبب مضاعفات بسبب الوجبة الخفيفة الحارة، فيما تحذر الشركة المصنعة للرقاقة على موقعها على الإنترنت من أن تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة.

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