الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

تحدث الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن أهمية الاهتمامات الرئيسية التي يجب أن تمنح للبلدان للنهوض بالصحة والتنمية الاجتماعية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط وخارجها.

وقال خلال كلمته في جلسة العمل الأولى بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن مصر عقدت المؤتمر الدولي الخامس للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة، حيث خرجت بالعديد من التوصيات، ومنذ ذلك الحين والحكومة المصرية تقوم بالكثير من المبادرات ليست محصورة فقط في مصر، ولكن في الإقليم وعدد من دول العالم.

أركان الصحة للفرد والمجتمع

وتابع أن الصحة هي اكتمال العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية وليست مجرد انعدام المرض أو العجز، مشيرًا إلى أن الصحة بالنسبة للفرد والمجتمع هي ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلم والأمن الوطني والإقليمي والعالمي، وهي ناتج عمل جماعي بمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها والتكامل فيما بينهم بالعمل الفردي والجماعي في المجتمع والتكامل مع جهود الحكومة والقطاعات الأخرى، كما أن هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالصحة ولكن لها دور أساسي بالحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.