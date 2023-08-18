الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لأسباب أمنية.. نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية

تيك توك
تيك توك

وجهت مدينة نيويورك موظفيها لحذف تيك توك من هواتفهم الرسمية. وبذلك تنضم نيويورك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

 

وذكر المتحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز، أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن تيك توك يمثل "تهديدا أمنيا" للشبكات التقنية في المدينة.

 

وأمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري.

 

وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة.

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