"التعليم": تفعيل برنامج التبادل الطلابى لمراحلة التعليم الثانوى بين مصر واليابان نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البدء في تفعيل البرنامج هذا العام، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر ۲۰۲۳، يأتى ذلك فى إطار برنامج التبادل الطلابي لمراحل التعليم الثانوى بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافى بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المصريين ۱۲ طالبًا، حيث من المقرر أن يقوموا بزيارة لطوكيو خلال الفترة من ۱۲ إلى ۱۸ نوفمبر المقبل، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية والتي من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها عرضًا موجزًا عن الثقافة والتراث المصرى، إلى جانب برنامج ترفيهي يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو.

زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة وفي مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطني والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصرى الكبير.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، فقد تم إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد.