متحدث التعليم: الوزارة ترد على الشائعات أولا بأول حتى لايكون هناك فهمًا خاطئًا

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، حريص على متابعة ردود أفعال أولياء الأمور وسماع الشكاوي، مؤكدًا أن فكرة التعامل الإعلامي وسرعة الرد على الرأي العام كان لها أثرًا كبيرًا في حالة الهدوء والتوازن خلال العام الدراسي السابق.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة نظمت مؤتمرًا صحفيًا عن امتحانات الثانوية العامة كما تم وضع نماذج لاسئلة الامتحان ولم نترك نقطة غامضة وكنا نأخذ خطوة استباقية لكل شيء، مشيرًا إلى أن أكثر شيء واجهته الوزارة فكرة فوضى السوشيال ميديا.

وتابع، أن الوزارة ترد على الشائعات أولا بأول حتى لايكون هناك فهمًا خاطئًا وآخر شائعة كانت عن تأجيل الدراسة.

حجم تظلمات الثانوية العامة أقل من العام الماضي

وأكد أن حجم تظلمات الثانوية العامة، أقل من العام الماضي، والنسبة التي حصلت على حقها في التظلمات قليلة جدًا لأن فكرة التصحيح الإلكتروني والمراجعة التي تم التعامل بها هذا العام قللت الأخطاء في الامتحانات، موضحًا أن الطلاب الذين لهم حق في الحصول على درجات كان الكنترول يتواصل معهم ويتصل بمكتب التنسيق وكان يوجد تعاون كبير مع وزارة التعليم العالي.