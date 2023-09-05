التعليم تعلن نسب زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة "عربي ولغات"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي ولغات).

نسب زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة

وجاءت الزيادة كالتالي :

المدارس التي تقل مصروفاتها من 5000 جنيه، نسبة الزيادة السنوية 25%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 5000 جنيه، وتقل عن 10000، نسبة الزيادة السنوية 20%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 10000 جنيه، وتقل عن 15000، نسبة الزيادة السنوية 15%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 15000 جنيه، وتقل عن 20000، نسبة الزيادة السنوية 12%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 20000 جنيه، وتقل عن 25000، نسبة الزيادة السنوية 10%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 20000 جنيه، وتقل عن 25000، نسبة الزيادة السنوية 10%

المدارس التي تقل مصروفاتها من 25000 جنيه، وتقل عن 35000، نسبة الزيادة السنوية 7%

المدارس تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه، فأكثر، نسبة الزيادة السنوية 6%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يكون التطبيق لزيادة المصروفات للعام الدراسي 2023/2024، على مصروفات تعليم العام السابق 2022/2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب ايهما اكبر.

كما شددت على أجهزة التوجيه المالي والاداري بالإدارات التعليمية سرعة اعداد نشرات للمصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا لما سبق.

وكانت قد حددت الوزارة، تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيه للحلقة الإعدادية.

- ٥٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.