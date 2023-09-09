نقدم لطلابنا الأعزاء من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في مصر، هو ما يشغل محركات البحث خلال الفترة الأخيرة من جانب طلاب الثانوية العامة حيث ينتظرون ظهور نتائج تنسيق الكليات في جميع محافظات مصر.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مرحلة الدور الأول والثاني معا وذلك فور الانتهاء من تلقي التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني وغلق الموقع أي بعد يوم 11 سبتمبر لسنة 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

-يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق مباشرة من هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

-يجب على الطالب الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

-يجب على الطالب النقر على على نتيجة التنسيق.

-يجب على الطالب إدخال البيانات المطلوبة أمامك

- يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس ورقم القومي الخاص بك.

-يجب على الطالب الضغط على عرض النتيجة وستظهر الكلية التي تم ترشيحك بها.

-يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح ليتم استخدامها من بين المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية.

الجدير بالذكر أنه كان فتحت عمليات المرحلة الثالثة للحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب "83863" طالب وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالي عدد الطلاب: "50983" طالب، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة "134846" طالب في جميع محافظات مصر.

مؤشرات تنسيق الدور الثاني 2023

-كلية تربية فنية حلوان بالزمالك 237

-معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات 237

-المعهد العالي خدمة اجتماعية بنها 236

-المعهد العالي للغات 6 أكتوبر 236

-المعهد الفني التجارى بشبرا 236

-المعهد الفني التجاري بقنا 236

-المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 236

-المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236

-كلية تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 236

-كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية 236

-العالي للغات بمصر الجديدة 235

-كلية تربية نوعية قسم فني دمنهور بالنوبارية 235

-كلية تربية نوعية 2022 قسم فني كفر الشيخ 235

-المعهد الفني التجاري بالمطرية 234

-المعهد الفني التجارى بالمنصورة 234

-المعهد الفني التجارى بدمياط 234

-المعهد الفني التجارى بسوهاج 234

-المعهد الفني التجارى بقويسنا 234

-كلية تربية نوعية فنية بنها 234

-معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة 234

-المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233

-معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 233

-كلية تربية نوعية فنية القاهرة 233

-كلية تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233

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