السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي برقم الجلوس

أرشيفية
أرشيفية

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي برقم الجلوس من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%، حيث يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي 

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

  1. الخطوة الأولى:

تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الخطوة الثانية:

 اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

الخطوة الثالثة:

كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

الخطوة الرابعة:

تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وموعد تسجيل الرغبات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبى 

يمكن لطلاب الثانوية العامة سواء الدور الأول أو الثاني الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، والإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبى 

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 بعد إجراء التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة، وتسجيلهم بـ المرحلة الثالثة من التنسيق الجامعات 2023 

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبى 

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

-معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

-الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

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