رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وموعد تسجيل الرغبات

زاد البحث عن رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عقب فتح باب تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الذي اجتازوا امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك من خلال موقع مصر الرقمية المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة.

يدخل الطلاب بالشعبة العلمية والأدبية 75 رغبة في استمارة التنسيق من الكليات المتاحة لهم في جميع محافظات الجمهورية وفقا لشعبتهم الدراسية والتي بها أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية والذي ينظم التحاق الطلاب في الكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 - 2024

قرر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل استمارة تنسيق الجامعات للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ولمدة ثلاث أيام لتسجيل رغباتهم في التنسيق.

يذكر أن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية يوم 2 أغسطس 2023 عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 واستمرت لمدة 5 أيام فقط حتى يوم 7 أغسطس الماضي.

أول أيام الدراسة في العام الجديد 2023-2024

تم تفعيل رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 صباح اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 حيث يتم كافة مراحل التنسيق قبيل انطلاق العام الدراس الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للخطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا لتنظيم الدراسة في كافة الجامعات المصرية.