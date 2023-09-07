نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الرابط والخطوات

نقدم لطلابنا الأعزاء نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خاصةً بعد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بنسبة نجاح 89.04%.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، والكليات المتاحة الشعبة الأدبية والعلمية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

وفي هذا الإطار من المقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2022-2023، عند الإنتهاء طلاب وطالبات من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العام الدراسي الجديد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

وفي السطور التالية نستعرض لكم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي:

http://www.tansik.digital.gov.eg/

الخطوة الثانية: اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

الخطوة الرابعة: تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة الشعبة الأدبية و العلمية 2023

وفي سياق متصل، نعرض قائمة كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023 للطلاب وأولياء أمورهم ضمن تنسيق القبول بالجامعات حتى يكونوا على دراية بكل هذه الكليات خاصة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول للثانوية العامة ولكي يرتاح بالهم أيضًا، حيث جاءت الكليات على النحو التالي:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

سياحة وفنادق بني سويف



آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين السويس.

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه طنطا.