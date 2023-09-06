تنسيق الجامعات الأهلية 2024 ومصروفات الدراسة بالكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 محور اهتمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الدراسية (علمي، أدبي) خاصة الطلاب الذيم لم يلتحقوا بالكليات التي يرغبون فيها خلال مراحل التنسيق الجامعي 2023-2024 حيث يمكنهم الالتحاق بها في أحد الجامعات الأهلية بجميع المحافظات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

يرغب قطاع عريض من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة تنسيق الجامعات الأهلية 2024، وذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن التنسيق ومصروفات الدراسة خلال العام الدراسي المقبل والذي جاء كما يلي:-

تنسيق كلية الطب البشري 80%.

تنسيق كلية طب الأسنان 78%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76 %.

تنسيق كلية الصيدلة 72%.

تنسيق كلية الطب البيطري 68 %.

تنسيق كلية الهندسة 68 %.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 62 %.

تنسيق كلية العلوم السينمائية 55 %.

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين 2024

وجاء تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الدولية كما يلي:-

تنسيق كلية الطب البشري 77 %.

تنسيق كلية طب الأسنان 76%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 74 %.

تنسيق كلية الصيدلة 71%.

تنسيق كلية الهندسة 66 %.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 61 %.

مصروفات الدراسة لكليات الجامعات الأهلية 2024

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية بعضها عن بعض حيث جاءت مصروفات الدراسة بجامعة الملك سلمان:-

مصروفات كلية الطب البشري 115 ألف جنيهز

مصروفات كلية طب الأسنان 106 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض 31 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البيطري 66 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة 93 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم الحاسب 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الألسن واللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

مصروفات كلية مجال العمارة 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصناعات التكنولوجيا 39 ألف جنيه.

مصروفات كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

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