الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع التنسيق| رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليًا منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الطلاب يوم الاثنين الماضي الموافق 4 سبتمبر 2023 حيث يرغب الطلاب في الالتحاق بالكليات المتاحة لهم.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خلال امتحانات الدور الثاني لطلاب الشعبة العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال موقع مصر الرقمية (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع موقع مصر الرقمية التابع لمكتب التنسيق (من هنا).
  • اختيار ايقونة تنسيق الثانوية العامة.
  • تحديد الشعبة الدراسية.
  • إدخال كافة بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك بدقة.
  • تسجيل 75 رغبة للطالب في استمارة التنسيق.
  • يستعين الطلاب بقائمة الكليات المتاحة لهم وفقا للبيانات التي تم إدخالها.
  • تحميل كافة المستندات المطلوبة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

خطوات ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

أخر موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 لمدة أسبوع لتقديم طلبات التظلمات على امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة والتي أجريت خلال الفترة من يوم 19 - 29 أغسطس الماضي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد لتيسير الامتحانات.

ويتم الإعلان عن نتائج التظلمات وإخطار مكتب التنسيق بها، وذلك حتى يتمكن الطالب من تقديم أوراقه في استمارة التنسيق وتسجيل رغباته للالتحاق بالكليات المتاحة له خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والإعلان عن نتائجها خلال أسبوع فقط.

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خطوات ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

txt

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

موعد تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يتم تفعيل رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات حيث من المتوقع أن تكون خلال منتصف الشهر الجاري ويتم الإعلان عن نتائجها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر الجاري.

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