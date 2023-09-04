الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الجامعات الخاصة 2024.. قائمة الجامعات الخاصة في مصر

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

زادت معدلات البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة 2024 عقب ظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

أعلنت الجامعات الخاصة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الحد الأدنى للقبول في الكليات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث جاء تنسيق الجامعات الخاصة 2024 كما يلي:-

  • تنسيق كلية الطب البشري 82%.
  • تنسيق كلية الطب الأسنان 80%.
  • تنسيق كلية العلاج الطبيعي 78%.
  • تنسيق كلية الصيدلة 74 %.
  • تنسيق كلية الطب البيطري 70 %.
  • تنسيق كلية الهندسة 68 %.
  • تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 62%.
  • تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية 55 %.
  • تنسيق كلية علوم الصحة التطبيقية 55%.
  • تنسيق كلية التمريض 55%.
  • تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة 55 %.
  • تنسيق كلية العلوم السياسية 55%.
  • تنسيق كلية الفنون والفنون التطبيقية 55%.
  • تنسيق كلية الآداب 55%.
  • تنسيق كلية العلوم السينمائية 55%.
  • تنسيق كلية الإعلام 55%.
  • تنسيق كلية التربية 55%.
  • تنسيق كلية السياحة والفنادق 55%.
  • تنسيق كلية الحقوق والدراسات التطبيقية 55%.
  • تنسيق كلية اللغات والترجمة 55%.
  • تنسيق كلية الزراعات الصحراوية 55%.
  • تنسيق كلية العلوم الأساسية 55%.
  • تنسيق كلية الآثار 55%.
  • تنسيق كلية الزراعة 55%.

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أفضل الجامعات الخاصة في مصر 

يضم التعليم الجامعي الخاص مجموعة مميزة من الجامعات الخاصة يمكن الاستعانة بها للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 لعل أبرزها ما يلي:-

  • جامعة 6 أكتوبر.
  • جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
  • جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
  • جامعة مصر الدولية.
  • الجامعة الإلمانية.
  • الجامعة الكندية.
  • الجامعة البريطانية.
  • الجامعة الحديثة للتكنولوجيت والمعلومات.
  • جامعة سيناء.
  • جامعة فاروس بالإسكندرية.
  • جامعة النهضة ببني سويف.
  • جامعة المستقبل.
  • الجامعة المصرية الروسية.
  • جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
  • جامعة هليوبليس.
  • جامعة الجيزة الجديدة.
  • جامعة دراية بالمنيا.
  • جامعة بدر.
  • جامعة حورس.
  • جامعة المصرية الصينية.
  • جامعة ميريت.
  • جامعة سفنكس.
  • جامعة السلام.
  • جامعة بدر بأسيوط.
  • جامعة الصالحية الجديدة.
  • جامعة الحياة.
  • جامعة مايو.

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