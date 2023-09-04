موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 وبداية التنسيق

يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بقسميها العلمي والأدبي والتي أجريت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19 أغسطس وحتى يوم الاثنين 28 من نفس الشهر دون فواصل زمنية طويلة عدا الجمعة العطلة الأسبوعية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

يترقب الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة بحد أقصى منتصف الأسبوع الجاري وذلك عقب الإعلان الرسمي عن نتائج طلاب الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل.

يذكر أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ممن لم يجتازوا امتحانات الدور الأول نحو 94 ألف و 693 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي في كافة محافظات الجمهورية ويترقبون حاليا نتائجهم خلال الساعات القليلة المقبلة حيث بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة وكافة أعمال الكنترول من مراجعة ورصد درجات منذ يوم 19 أغسطس الماضي.

رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023 تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك حيث انطلاق بالفعل المرحلة الأولى من التنسيق خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر وتستمر لمدة 5 أيام لطلاب الأقسام الثلاثة (العلمي، الأدبي ، الشعبة الإسلامية) الناجحين في الدور الأول.

ويتم تنسيق جامعة الأزهر من خلال قواعد مكتب التنسيق والتي تفضل بين الطلاب من خلال المجموع الأكبر والتوزيع الجغرافي والقسم (علمي، أدبي) بالإضافة إلى القواعد الخاصة بكل كلية من اختبارات القدرات وما إلى ذلك للإلتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد أول أيام العام الدراسي بجامعة الأزهر 2024

ينطلق العام الدراسي الجامعة لطلاب جامعة الأزهر الشريف يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل 2023 وفقا للخطة الزمنية للجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية حيث من المتوقع الانتهاء من كافة إجراءات التقديم في الكليات المختلفة على مستوى الجمهورية قبل هذا الموعد.

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