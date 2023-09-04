رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اليوم الاثنين، 4 سبتمبر 2023، من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح بلغت 89.04% من عدد المتقدمين للامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أن نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب والطالبات الذي تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 119 ألفا 348 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 119 ألفا 271 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح 89.04%، بعدد 106 آلاف و194 طالبا وطالبة.

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

وأوضحت أنه سيتم إصدار شهادات نجاح جديدة للطلاب المستحقين زيادة درجاتهم عقب نتيجة تظلمات الثانوية العامة في 2023.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الدستور

وتنشر الدستور نتيجة الثانوية العام الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم،

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا الدخول عبر موقع جريدة الدستور واختيار نتيجة الثانوية العامة أو الدخول مباشرة إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا.

ثانيًا : كتابة رقم جلوس طالب الثانوية العام.

ثالثًا: كتابة الكود الظاهر أمامك على الشاشة.

رابعًا : اضغط على زر اعرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة عبر موقعها الإلكتروني.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

• تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج الامتحانات من هنا.

• الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2033 الدور الثاني.

• إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

• اضغط على عرض النتيجة.

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رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

النتائج مبشرة| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

اللينك الرسمي| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور